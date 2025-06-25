«Летает на 60 км»: Украина создала аналог российских КАБов

Украине разработали собственный аналог КАБов. Фото: скриншот

В Украине создается аналог российских КАБов, который уже летает на 60 км, а в дальнейшем — на 80 км. Однако для ускорения работ необходимы средства. Об этом передает Defense Express.



Как отмечается, отечественное конструкторское бюро «Медоид» ведет разработку украинского аналога российского комплекта УМПК, так называемого КАБа. И этот комплект, который так же позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую, уже проходит испытания.



Издание опубликовало видео испытаний, на котором видно, как боеприпас сбрасывают с фронтового бомбардировщика Су-24 во время полета по прямой траектории.



«Модуль планирования и управления под 500-кг бомбу — собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний, чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа», — отметил представитель КБ «Медоид» Олег Вострих.



Конструкторы уверяют, что уже ведется работа над тем, чтобы увеличить радиус действия до 80 км. Теоретически, если сбрасывать боеприпас с высоты 10 км, он может преодолеть и до 100 км, но реальная дальность будет зависеть от тактики его применения.



«Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока с горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, относительно дальности и системы сброса и планирования бомбы как таковой. Надо сделать еще до десятка испытаний, которые пройдут экспертизу в Министерстве обороны, перед тем как они будут это изделие. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться — это деньги», — резюмировал Вострих.



Напомним, Зеленский заявил, что Украина вместе со странами-членами НАТО готовит новые договоренности по инвестициям в производство вооружения.

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