На Донбассе уничтожен еще один «Град»: противник теряет технику и самоконтроль

В зоне боевых действий в Донецкой области украинские силы продолжают эффективно уничтожать технику российской армии.

Пилоты подразделения «Феникс» выявили и ликвидировали еще одну установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», которую оккупанты использовали, в том числе, для обстрелов гражданской инфраструктуры.

Во время одной из операций дрон зафиксировал любопытный эпизод: в лесополосе у одного из оккупантов заклинило автомат, и в отчаянии он попытался метнуть оружие в FPV-дрон. Попытка, разумеется, оказалась безуспешной.

Напомним, в прифронтовой Константиновке Донецкой области ситуация очень тяжелая. Российские оккупанты ежедневно обстреливают город и громаду из всего имеющегося вооружения. В самой Константиновке остается более 8500 человек.