Армия РФ ударила из артиллерии по Константиновке: есть раненые и повреждения

Российская армия вечером, 25 июня, обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате атаки трое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне использовали ствольную артиллерию.



«Удар пришелся на жилые кварталы, в результате чего пострадали мирные жители и частная инфраструктура. В результате обстрела ранения получили трое гражданских лиц», — отметил он.



Кроме того, повреждено более 10 частных домовладений. Также разрушены фасады зданий на трех улицах.



Ранее мы писали, что днем 25 июня российские оккупанты FPV-дроном нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области.

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