WarArchive показал разрушенную колонну россиян на Донбассе

На одном из участков дороги между Желтым и Новотроицким в Донецкой области был снят видеоролик, в котором российский военный на мотоцикле проезжает мимо уничтоженной техники своей армии.

На кадрах видны сгоревшие автомобили, боевая машина пехоты БМП-2 и разбитый квадроцикл. Видео опубликовано проектом «Военный архив кадров российско-украинской войны» (WarArchive), который документирует последствия боевых действий на территории Украины.



Маршрут съемки пролегает по территории, где ранее велись ожесточенные бои. Разбитая техника вдоль дороги служит немым свидетельством масштабов потерь российской армии в этом районе.

Напомним, пилоты подразделения «Феникс» выявили и ликвидировали еще одну установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», которую оккупанты использовали, в том числе, для обстрелов гражданской инфраструктуры.