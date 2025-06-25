28 детей из Лисичанской громады Луганщины получили финансовую помощь: детали

Жители Луганщины продолжают получать помощь. Фото: Freepik

Из Лисичанской громады Луганской области 28 детей из числа уязвимых детей получили 71 000 гривен. Среди них — 17 детей из многодетных семей (по 2 000 гривен), девять детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (по 3 000 гривен) и двум детям с инвалидностью (по 5 000 гривен). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации.



«Материальную помощь выплачивают одному из родителей/законному представителю ребенка, на детей в возрасте до 18 лет, при условии зарегистрированного места жительства заявителя и ребенка в населенных пунктах Лисичанской громады и пребывания на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.



Как можно подать заявление, чтобы получить помощь:



Нужно обратиться лично в ЦПАУ в г. Лисичанск по адресам: г. Днепр, ул. Княгини Ольги, 2; г. Днепр, ул. Днепр, ул. Братьев Воробьев, 46; г. Киев, ул. М. Ушакова, 8-А; г. Полтава, ул. Юлиана Матвийчука, д.115, каб.16.



Ранее мы писали, что в Украине выделят единовременное пособие ребенку, который вернулся на подконтрольную территорию Украины после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий. Речь идет о 50 тыс. гривен.

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