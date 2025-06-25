Оккупационному «прокурору города» на захваченной Луганщине сообщили о подозрении

Так называемой руководительнице «прокуратуры Свердловска» заочно сообщено о подозрении. Фото: прокуратура

Прокуроры заочно сообщили о подозрении местной жительнице Луганской области, которая добровольно пошла на сотрудничество с захватчиками и в 2023 году возглавила «прокуратуру Свердловска». Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре.



По данным следствия, после захвата отдельных территорий региона женщина, которая ранее работала в правоохранительной сфере, перешла на сторону РФ.



В течение нескольких лет работала в «прокуратуре ЛНР». С сентября 2023 года подозреваемая — «прокурор города Свердловска» (ныне — Должанск).



Правоохранители отмечают, что женщина регулярно участвует в проведении официальных мероприятий, организованных местными оккупационными властями.



Ей заочно сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Женщине грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.



Ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции оперативно задержали в Харькове 19-летнюю местную жительницу, работавшую на спецслужбы страны-агрессора.

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