На захваченной части Донецкой области два человека подорвались на мине

На временно оккупированной части Донецкой области в среду, 25 июня, пострадали гражданские. Они подорвались на противопехотных минах. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«В Центрально-Городском районе Горловки и поселке Сладкое в результате подрывов на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1962 годов рождения», — написал он.



Пушилин уточнил, что пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что временно захваченный город Сватово Луганской области 22 июня попал под обстрел. Как известно, трое людей пострадали.

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