Китай, Тайвань и Беларусь помогает РФ с производством «Искандеров», летящих на украинские города — Kyiv Independent

РФ нарастила производство ракет благодаря импорту станков из Китая. Об этом в своем расследовании указывает издание Kyiv Independent.



Только за прошедший год на территории РФ изготовили более 700 таких ракет — втрое больше, чем в 2023 году. По данным издания, ключевую роль в этом сыграл импорт оборудования из Китая, Тайваня и Беларуси, осуществляемый через частных посредников.

Российский ключевой ракетный завод «Воткинский» активно расширяется, несмотря на международные санкции. Завод производит ракеты «Искандер-М». Они регулярно бомбят украинские города. Также завод производит межконтинентальные ракеты «Ярс» и «Булава», способные нести ядерные заряды.

Несмотря на запреты, завод получает критическое оборудование из Китая, Тайваня и Беларуси через российских посредников. Расследование Kyiv Independent показало: санкции не остановили один из самых опасных объектов военной промышленности РФ.

По информации Главного управления разведки Украины (ГУР), Россия не только восполняет потери ракет, понесенные в ходе текущей войны, но и создает стратегический запас на случай затяжного конфликта.

«Они готовятся к долгой войне, — заявил высокопоставленный представитель украинской разведки в комментарии для Kyiv Independent. — Собранные нами данные свидетельствуют о том, что Россия увеличивает запасы ракет различного типа».

Напомним, российская авиация ночью сбросила авиабомбу на Купянск: повреждена девятиэтажка, ранены пять человек.