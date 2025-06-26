Ночью в Дружковке прогремели взрывы: над городом летали беспилотники

В ночь на 26 июня в городе Дружковка Донецкой области прогремела серия взрывов. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Перед взрывами были слышны звуки пролетающих дронов и работа средств ПВО.

За несколько минут до этого мониторинговые каналы предупредили о движении беспилотников в сторону города.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что российская армия вечером 25 июня обстреляла из ствольной артиллерии Константиновку Донецкой области. В результате атаки трое людей получили ранения.