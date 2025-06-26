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В столице США приземлился российский правительственный самолет — Flightradar24

26 июня 2025, 08:59

В столице США приземлился российский правительственный самолет — Flightradar24

Российский правительственный самолёт приземлился в Вашингтоне. Иллюстративное фото Российский правительственный самолёт приземлился в Вашингтоне. Иллюстративное фото

Российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96022 25 июня совершил перелет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а оттуда — в столицу США Вашингтон. Об этом свидетельствуют данные сайта для отслеживания авиационных перелетов Flightradar24.

Борт принадлежит специальному летному отряду «Россия», предоставляющему самолеты для перевозки высокопоставленных российских чиновников. Однако ни российская, ни американская сторона не сообщали об официальных визитах.

Борт имеет регистрационный номер RSD878. Flightradar24 свидетельствует, что правительственный самолет России вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге около 11:30 25 июня по московскому времени.

Согласно информации на сайте, Ил-96 прибыл в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 15:27 по местному времени (то есть в 22:27 по Киеву).

Далее правительственный борт РФ вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон в 18:30 и прибыл на место назначения в 20:56 по местному времени (по киевскому времени — 03:56 26 июня).

Пока неизвестно, кто именно находился на специализированном борту. Официальных сообщений о визите в США представителей Кремля не предоставлялось.

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