«Шахед» ночью ударил по пятиэтажке в Белозерском на Донетчине: ранены пять человек, среди них мама с сыном

Последствия удара по Белозерскому на Донетчине. Фото: Донецкая областная прокуратура

26 июня в 02:00 дрон-камикадзе «Шахед» ударил по пятиэтажному дому в городе Белозерское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Возник пожар. В собственных квартирах ранения получили три человека, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также пострадали 15-летний парень и его мама. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадину.



Всего в городе повреждены три многоэтажки и семь автомобилей.

Напомним, что утром 25 июня войска России дроном атаковали машину в городе Покровск на Донетчине, в результате чего погиб мужчина, его жена ранена.