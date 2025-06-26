Под утро россияне ударили по Константиновке авиабомбой

Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: ГВА

В четверг, 26 июня, в 03:50 российские оккупационные войска ударили авиабомбой ФАБ-250 по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Отмечается, что в результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, газопровод, фасад котельной, фасад учебного заведения, 7 гаражных помещений, подстанция.

Пострадавших в результате атаки нет, сообщили в ГВА.

Напомним, с 24 июня в городе Константиновка прекращена работа маршрутных автобусов. Решение было принято по соображениям безопасности из-за частых обстрелов города.