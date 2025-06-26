Украинские десантники взяли в плен 15 российских военных в Сумской области: большинство – морпехи

Пленные российские оккупанты. Фото: кадр из видео

Десантники совместно со смежными подразделениями взяли в плен 15 российских военнослужащих в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Большинство из пленных – солдаты 810-й и 155-й бригад морской пехоты ВС РФ.



«Эти бригады отличались особой жестокостью по отношению к украинским военнослужащим во вражеском плену. К ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы», – рассказали в ДШВ.



Пленным оккупантам оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Их могут использовать для дальнейшего обмена на украинских военных, которые находятся в плену.

Напомним, что в ВСУ ответили, почему российские войска почти не штурмуют «в лобовую» в городах Торецк и Часов Яр Донецкой области.