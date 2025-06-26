ВСУ отстают от РФ в дронах с оптоволоконным управлением

Серебрянский лес в зоне ответственности 63-й бригады — весь пронизан оптоволокном от FPV-дронов.

ВСУ по-прежнему отстают от армии РФ в применении дронов с оптоволоконным управлением. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Офицер».



По его словам, у оккупантов уже есть несколько моделей таких дронов, отработаны тактики их использования, включая пилотирование FPV-дронов по оптоволокну. В то же время в украинской армии ситуация остается сложной. Дронов с катушками, поступающих от государства, крайне мало, и их качество оставляет желать лучшего.



Из-за нехватки таких дронов пилоты практически не имеют возможности тренироваться и осваивать работу с ними. В результате — нет ни навыков, ни собственного производства, ни научных разработок, ни практических курсов.







Как отмечает автор, если командирам удастся организовать самостоятельную сборку дронов с оптоволокном силами подразделений, то при должной подготовке и при закупке качественных компонентов процент брака может сократиться до 5–10% — против обычных 50% в армии.



Также подчеркивается, что себестоимость самодельного дрона будет в три раза ниже рыночной. Каждая бригада, по мнению автора, должна иметь минимум три экипажа, обученных именно под «оптику». Это позволит наносить противнику существенный урон.



«Надеюсь, хоть одно подразделение начнет это делать. Тогда задача-минимум этого поста будет выполнена», — резюмировал автор.

Ранее Минобороны заявило о выделении более 44 млрд грн на FPV-дроны, включая оптоволоконные. Напомним, в информационном пространстве недавно появилась информация о нехватке FPV-дронов в Силах обороны Украины.