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На Сумщине остановлено продвижение российских войск: ВСУ на некоторых участках освобождают приграничье – Сырский

26 июня 2025, 11:38

На Сумщине остановлено продвижение российских войск: ВСУ на некоторых участках освобождают приграничье – Сырский

Украинский военный. Фото: 23-я механизированная бригада ВСУ Украинский военный. Фото: 23-я механизированная бригада ВСУ

По итогам мая-июня можно констатировать, что волна попыток летнего наступления российских войск с территории РФ на Сумскую область захлебывается, как и в прошлом году на Харьковщине. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, продвижение в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована.

«На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в Сумской области. Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении», – рассказал главком.

Напомним, что украинские десантники взяли в плен 15 российских военных в Сумской области, большинство – морпехи

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