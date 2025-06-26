На Сумщине остановлено продвижение российских войск: ВСУ на некоторых участках освобождают приграничье – Сырский

Украинский военный. Фото: 23-я механизированная бригада ВСУ

По итогам мая-июня можно констатировать, что волна попыток летнего наступления российских войск с территории РФ на Сумскую область захлебывается, как и в прошлом году на Харьковщине. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, продвижение в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована.



«На определенных участках наши подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в Сумской области. Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении», – рассказал главком.

Напомним, что украинские десантники взяли в плен 15 российских военных в Сумской области, большинство – морпехи