В Дружковке из-за ночной атаки дронов сгорел дворец культуры

В результате ночной атаки российских беспилотников в Дружковке сгорел дворец культуры. Фото: Нацполиция Украины

Два российских беспилотника сегодня ночью атаковали город Дружковка Донецкой области. Об этом сегодня сообщила полиция.

Отмечается, что в результате атаки поврежден частный дом и два гражданских автомобиля.

Кроме того, ночью в результате удара беспилотников возник пожар в здании местного дворца культуры. Здание практически полностью сгорело.

Это уже не первая атака на дворец культуры в Дружковке, который был построен в 30-х годах прошлого века. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину здание было атаковано как минимум дважды.

После сильного пожара в 2016 году дворец культуры был капитально отремонтирован. Теперь здание практически уничтожено.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июня в городе Дружковка Донецкой области прогремела серия взрывов. Перед взрывами были слышны звуки пролетающих дронов и работа средств ПВО. За несколько минут до этого мониторинговые каналы предупредили о движении беспилотников в сторону города.