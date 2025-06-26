Россия спешно готовит порт Мариуполя к приему военных грузов из-за ударов по железной дороге

Россия срочно готовит Мариупольский порт к приему военных грузов. Об этом рассказал руководитель «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.



Он отметил, что в течение июня судоходство в порту фактически отсутствовало, однако в последние дни россияне резко активизировали работы по обустройству нового причала и железнодорожных путей.



«По информации наших источников, это напрямую связано с недавними ударами по железной дороге и пересмотром логистических рисков», — указал Андрющенко.

Из-за невозможности использовать направления Мелитополь–Токмак и Токмак–Бердянск, оккупанты планируют сделать основной веткой маршрут Мариуполь (порт) — Волноваха — Розовка — Токмак. В связи с этим в самом порту и на железной дороге ведутся интенсивные подготовительные работы, включая создание инфраструктуры для быстрой перекачки топлива прямо в железнодорожные цистерны.



«Такой активности в порту не наблюдалось уже более полутора лет», — подчеркнул Андрющенко.

25 июня в районе временно оккупированного Токмака Силы обороны Украины провели точечную операцию: с первого удара остановили российский грузовой поезд, буквально разрезав его пополам.



Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с учредителями предприятия по производству беспилотников для армии РФ. В 2022 году она стала резидентом Военного инновационного комплекса «Эра» — проекта Минобороны РФ по разработке новейшего вооружения. Об этом сообщается в расследовании «Новостей Донбасса».