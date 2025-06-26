В Германии зафиксирован поджог военных грузовиков

В немецком городе Эрфурт произошёл поджог военной техники. В одном из Telegram-каналов появилось видео, где неизвестные утверждают, что таким образом уничтожили технику, якобы предназначенную для Украины.



Однако на кадрах отчётливо видно опознавательный знак Бундесвера — «Железный крест». Судя по внешнему виду, сгоревшие машины — это армейские грузовики ФРГ, а не техника, передаваемая Вооружённым силам Украины.

На кадрах видны военные грузовики типа MAN KAT 1 или MAN HX, которые используются Бундесвером. Это стандартные грузовики для транспортировки личного состава или грузов в вооруженных силах Германии.



Они не выглядят как техника, подготовленная для отправки за границу, ведь имеют стандартную маркировку и не скрыты ни одним способом.



Комментариев от немецких властей пока не поступало. Мотивы поджога также остаются неизвестными.

Напомним, в Сумской области юноша по заказу поджигал авто украинских военных.