Трамп заверил, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

В ходе основной сессии саммита НАТО, прошедшего в Гааге, Дональд Трамп «поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент».

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на слова трех европейских чиновников.

Отмечается, что основной темой саммита стало увеличение расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП, о котором договорились члены альянса.

Кроме того, на саммите Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, во время разговора они не обсуждали прекращение огня — он «просто хотел узнать, как дела» у Зеленского.

Президент Украины позже рассказал, что «поговорили о ситуации на поле боя», и он сообщил Трампу, что «реально происходит на земле».

В итоговой декларации саммита война в Украине не упоминается.