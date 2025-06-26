Опубликовано видео, как пилот МиГ-29 ВСУ сбил «Шахед» ночью

Момент пуска ракеты «воздух-воздух» с истребителя МиГ-29 пилота Denfix во время ночной охоты на «Шахед»

Лётчик-истребитель Воздушных сил ВСУ уничтожил ударный дрон «Шахед» в ночном небе. Видео опубликовано Воздушным командованием «Запад».



Пилот по позывному Denfix управляет истребителем МиГ-29 из Севастопольской бригады тактической авиации воздушного командования «Запад».



«Наша авиация при необходимости привлекается к отражению ракетно-авиационных ударов врага и демонстрирует высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и ударными БПЛА», — сообщили в командовании.







На видео — фрагмент боевой работы: лётчик уничтожает «Шахед» ракетой класса «воздух-воздух». По данным военных, на счету пилота уже более 20 сбитых целей — крылатых ракет и беспилотников.

Ранее пилот МиГ-29 показал перехват «Шахеда» на рассвете.