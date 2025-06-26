Президент Литвы сомневается, что война в Украине закончится до 2028 года

Президент Литвы о перспективах завершения войны в Украине. Фото: AFP 2024 / PETRAS MALUKAS

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что украино-российская война не закончится в ближайшее время. Причиной, по его мнению, является отсутствие у России настоящей воли к миру. Об этом передает «Европейская правда».



«Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС. Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля», — сказал глава Литвы.



Науседа заявил, что Москва лишь имитирует мирный процесс. Российская сторона не демонстрирует реального желания двигаться вперед.



«Считаю перемирие абсолютным условием для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четким и сильным, мы должны ввести 18-й пакет санкций», — резюмировал литовский лидер.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что желательно закончить украино-российскую войну за каденции Дональда Трампа.

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