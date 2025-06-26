В «ДНР» заявили, что большинство абонентов «Феникса» прошли верификацию в офисах оператора

На оккупированной Донетчине назвали количество абонентов оператора мобильной связи «Феникс», которые прошли верификацию

Более 750 тысяч абонентов оператора мобильный связи «Феникс», который работает на оккупированной территории Донецкой области, подтвердили свои данные за время верификации, 80 процентов сделали это в офисах компании.

Об этом сегодня сообщает ДАН со ссылкой на «вице-премьера» группировки «ДНР» Владимира Ежикова.

«На сегодняшний день верифицировано более 750 тысяч абонентских номеров оператора связи. Большая часть из них — свыше 600 тысяч — посредством личного обращения в Центры обслуживания, через „Личный кабинет“ подтверждено более 100 тысяч номеров абонентов», — сказал Ежиков.

Он добавил, что пик активности абонентов пришелся на апрель, тогда свои данные подтвердили около 280 тысяч человек. При этом сводные данные за июнь пока подсчитывают.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области срок верификации данных абонентов «Феникса» продлен до 1 ноября для двух категорий жителей.

Обновить свои данные у местного оператора мобильной связи до 1 ноября могут те, кто имеет гражданство России и SIM-карты, зарегистрированные на «паспорт ДНР». Вторая категория — те, кто имеет гражданство России и SIM-карты, зарегистрированные на украинские паспорта.