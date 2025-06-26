Армия РФ увеличила количество артиллерийских обстрелов на Северском направлении: в ВСУ назвали цель оккупантов

Ситуация на Северском направлении. Фото: карта DeepState

Российская армия увеличила количество артиллерийских обстрелов на Северском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, оккупанты это сделали с целью уничтожения позиций Сил обороны Украины.



«А также с целью контролировать логистические пути в направлении позиций, которые на сегодняшний день держат Силы обороны», – отметил Запорожец.

Напомним, что в ВСУ ответили, почему российские войска почти не штурмуют «в лобовую» в городах Торецк и Часов Яр Донецкой области.