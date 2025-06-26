В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами: детали

В Румынии произошла авария. Фото: Ziua de Constanta

В среду, 25 июня, на выезде из села Тариверде в сторону Констанцы перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 55 украинцев, среди них были дети. Об этом передает румынское издание Ziua de Constanta.



По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

На место происшествия прибыли несколько спасательных бригад.



В результате аварии погибших нет. Травмы получили четыре человека. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. Пассажиры отказались от госпитализации.



Расследование на месте происшествия продолжается.



Ранее мы писали, что возле французского города Ле-Ман на трассе Ренн-Ле-Ман произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием украинского автобуса. В результате аварии четверо людей погибли, получили серьезные ранения — 11 человек.

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