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Наши дома. Украина вернула еще одну группу украинских военных из российского плена

26 июня 2025, 17:18

Наши дома. Украина вернула еще одну группу украинских военных из российского плена

Прошел новый обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский Прошел новый обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

В Украину из российского плена вернули новую группу военнопленных. Большинство из них были в плену с 2022 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украина вернула воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.



«Продолжаем обмены. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом», — отметил он.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что в результате сегодняшнего обмена в Украину вернулись воины в возрасте до 25 лет, а также военнослужащие, которые получили ранения и имеют проблемы со здоровьем. Все они воевали на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

«На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Подавляющее большинство освобожденных сегодня Защитников содержалась в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя», — говорится в сообщении.

Также удалось освободить нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС, и офицеров.

Самому младшему военнопленному 24 года, а самому старшему — 62.

Ранее мы писали, что 20 июня прошел новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

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