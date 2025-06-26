Украинские ракеты-дроны «Пекло» на передовой: появилось первое подтвержденное применение по оккупантам

Украинские ракеты-дроны Пекло уже на фронте

Украинская ракета-дрон «Пекло» получила свое первое подтвержденное применение. На видео, которое было снято самими российскими захватчиками, зафиксировано поражение целей под оккупированным Луганском. Об этом передает Defense Express.



Идентификацию именно этого дальнобойного средства осуществил один из украинских профильных Telegram-каналов, обратив внимание, что на видео зафиксирован обломок с малогабритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением.





Россияне жалуются на то, что украинские дроны разнесли переправу через реку Айдар, что к северу от Луганска, а на берегу — насосную станцию. Армия РФ ошибочно идентифицировали эти дроны, как Ан-196 «Лютый», однако это были именно дроны «Пекло».



Отметим, дрон «Пекло» впервые официально презентовали в начале декабря 2024 года.



Ранее мы писали, что в Украине создается аналог российских КАБов, который уже летает на 60 км, а в дальнейшем — на 80 км. Однако для ускорения работ необходимы средства.

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