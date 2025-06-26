Дрон ударил по АЗС «Татнефть» на Белгородщине — её активы конфискованы в Украине

Пожар на АЗС «Татнефть» в селе Пятницкое.

FPV-дрон атаковал автозаправочную станцию «Татнефть» в селе Пятницкое Белгородской области, в 18 км от границы с Украиной. После удара АЗС загорелась. Кадры пожара были опубликованы в российских пабликах.



По оценкам наблюдателей, такой удар направлен на подрыв логистики противника в приграничной зоне и может затруднить заправку российской техники на подступах к Харьковской области. Ранее оккупанты регулярно использовали подобные станции для дозаправки бронированной техники перед её выходом на передовую.



Также отмечается, что рядом с селом Пятницкое — в Волоконовке — в 2022 году действовала вертолётная база ВС РФ. В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что на Южно-Слобожанском направлении по состоянию на 16:00 враг пять раз атаковал позиции украинских войск.



Кроме того, недавно Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации активов российской нефтяной компании ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» в Украине.

В доход государства переданы корпоративные права в:

100% ООО «Татнефть-АЗС-Украина»

92,98% ООО «Харьков-Капитал»

88,97% ООО «Полтава-Капитал»

Эти предприятия владеют нефтебазами, АЗС, зданиями, транспортом и земельными участками в Харьковской и Полтавской областях.



«Татнефть» — одна из ключевых компаний ТЭК РФ, поставляет топливо для предприятий военного назначения и стабильно платит налоги в бюджет страны-агрессора.