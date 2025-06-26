Российского захватчика приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданского в Киевской области

Российского военного приговорили к пожизненному заключению. Фото: СБУ

В Украине заочно приговорили к пожизненному заключению российского оккупанта, который расстрелял гражданского во время оккупации Киевщины в 2022 году. Он участвовал в захвате поселка Гавронщина Бучанского района. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Речь идет о российском ефрейторе Надбите Дабаеве — 24-летнем заместителе командира боевой машины 8-й мотострелковой роты 37-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.



«Тогда он остановил на улице гражданского жителя громады и, угрожая автоматом, пытался «выбить» признание в якобы причастности потерпевшего к Силам обороны Украины. Затем рашист затащил мужчину в соседнее здание и совершил ему выстрел в голову. В результате огневого поражения потерпевший погиб на месте», — говорится в сообщении.



В Службе безопасности отметили, что захватчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врывался в помещения местных жителей и, держа их «под прицелом», требовал «признаний» в причастности к движению сопротивления. Кроме того, россиянин похитил у местных два авто.



Суд признал российского ефрейтора виновным по ч. 2 ст. 28 и чч. 1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору. На основании собранных доказательств ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Ранее мы писали, что Владимир Синельник, приговоренный к пожизненному заключению за наведение российской ракеты летом 2023 года на кафе в Краматорске, подал заявку на выезд в Россию.

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