Оккупированные регионы — ресурс для войны: Путин распорядился готовить эти земли под военную логистику

Путин разворачивает военную инфраструктуру на оккупированных землях. Фото: Госдума

Глава Кремля Владимир Путин приказал подготовить оккупированные территории Украины для военной логистики, включая железную дорогу и логистические центры. Оккупированные регионы используются Россией как ресурс для войны. Об этом передает ЦНС.



Как отмечается, правительство РФ по приказу главы Кремля Владимира Путина должно подготовить предложения по использованию земель временно оккупированных территорий под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для обеспечения армии.



«Оккупированные регионы — ресурс для войны, а не «освобожденные» территории. Москва уничтожает города, а теперь — грабит и подминает инфраструктуру под войну», — говорится в сообщении.



В центре сопротивления добавили, что РФ использует оккупацию для контроля над территорией и логистикой для продолжения войны.



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