Россия выпустила по Украине почти 6 тысяч кассетных боеприпасов

РФ уже выпустила по Украине почти 6 тысяч кассетных боеприпасов. Фото: Википедия

Российские военнослужащие использовали против Украины почти 6 тысяч кассетных боеприпасов с начала широкомасштабной войны. Россияне обстреливают таким вооружением гражданские объекты. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.



«Украинские компетентные органы зафиксировали уже по меньшей мере 5 974 факта применения Россией таких боеприпасов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что оккупанты регулярно наносят по Силам обороны Украины и гражданским людям ракетно-бомбовые удары с применением ракетных комплексов «Смерч», «Град», «Ураган», «Точка-У» и авиационных бомб, снаряженных кассетными боеприпасами, содержащими такие элементы как 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЭ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 и тому подобное.



Российские оккупанты сознательно и целенаправленно применяют кассетные боеприпасы для максимизации гражданских жертв и разрушений. Это составляющая системной политики террора, которую Москва воплощает против украинского народа. Международное сообщество должно также осознавать, что Россия обучает таким преступным методам ведения войны своих сообщников — Иран и Северную Корею.



Действия России грубо нарушают основополагающие нормы международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), Римского статута Международного уголовного суда, который определяет умышленные атаки против гражданских как военное преступление.



Ранее мы писали, что в столичном районе Нивки экстренные службы обнаружили части кассетных боеприпасов.

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