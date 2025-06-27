Европейский союз не смог утвердить новый пакет санкций против РФ

Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщил на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе глава Европейского совета Антониу Кошта.

По словам Кошты, работа над принятием нового пакета продолжается, она «находится на продвинутой стадии».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа завершится «в скором времени».

Ранее портал Index со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заблокировал принятие восемнадцатого пакета санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.