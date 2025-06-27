Российский беспилотник попал в дом в Покровске: есть раненый

26 июня около 10:15 российские оккупанты FPV-дроном ударили по дому в северной части города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В результате атаки ранения получил один гражданский мужчина.



В пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области также сообщили о ранении одного человека в результате удара FPV-дрона в Покровске.

Напомним, что армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего погиб один человек, еще 11 – ранены.