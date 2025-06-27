Оккупанты признали аварийным водопровод Донецка и подняли тарифы

Разбитый водопровод и стихийная свалка в жилом квартале Донецка. Фото: ИИ

Оккупационные власти Донецка признали аварийными 13 км городского водопровода и почти 1 км канализационных коллекторов. Об этом сообщает движение сопротивления оккупации «Жовта Стрічка».



Согласно публичным отчетам «администрации ДНР», эти данные касаются лишь обследованной части сетей. Примечательно, что речь идет о «новейшем» водопроводе, построенном российскими властями всего несколько лет назад.



При этом уже с 1 июля 2025 года на всей временно оккупированной территории Донецкой области тарифы на коммунальные услуги повысятся в среднем на 26,8%. Об этом заявляют представители сопротивления на ВОТ.



«Местным жителям придется платить больше за водоснабжение, водоотвод, отопление, горячую воду и содержание жилья», — говорится в сообщении.



Рост тарифов объясняют «поэтапным переходом к российским стандартам». Новое повышение запланировано уже на 2026 год.

Ранее в «ДНР» признали, что горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть