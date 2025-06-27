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Великобритания стала отказывать украинцам в убежище и высылает их обратно — The Guardian

27 июня 2025, 10:28

Великобритания стала отказывать украинцам в убежище и высылает их обратно — The Guardian

Великобритания стала отказывать украинцам в убежище и высылает их обратно — The Guardian

Великобритания стала все чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища и отправлять их обратно. По мнению британского МВД, они могут просто перебраться в безопасные регионы своей страны, пишет сегодня британское издание The Guardian.

«В отказах обычно говорится, что риски, связанные с конфликтом, не соответствуют критериям Конвенции о статусе беженцев, поскольку они могут переехать в более безопасные районы Украины, где есть государственные службы, и могут обратиться за помощью к Верховному комиссару ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и местным организациям», — говорится в статье.

Газета также пишет, что мужчины из Украины боятся возвращаться на родину из-за того, что их могут отправить на войну.

Александр Збицкий переехал в Великобританию с семьей в 2022 году, сейчас от них требуют возвращения в Одессу, но мужчина говорит, если он вернется – его могут призвать, отмечает автор публикации.

«Мой сын уже начал психологически приспосабливаться к жизни в британском общество. Он ходит здесь в школу. Я не хочу создавать еще один стресс для него и для моей жены. Я знаю, что очень, очень важно жить нормальной жизнью», — говорит Александр.

Издание отмечает, что по данным МВД, Британия предоставила убежище 300 тыс. украинцам, однако с 2023 года только 47 заявлений привели к получению статуса беженца и 724 – к гуманитарной защите.

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