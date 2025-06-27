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В Славянске продавщица магазина работала на ГРУ и корректировала удары российской авиации: СБУ ее задержала

27 июня 2025, 11:09

В Славянске продавщица магазина работала на ГРУ и корректировала удары российской авиации: СБУ ее задержала

Задержанная агент ГРУ в Славянске. Фото: СБУ Задержанная агент ГРУ в Славянске. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Женщина корректировала российские авиационные удары по Силам обороны Украины на Краматорском направлении. По материалам дела, фигуранткой оказалась продавщица одного из магазинов в Славянске.

После дистанционной вербовки агент получила задачу: выявлять локации украинских войск на прифронтовой территории региона. Чтобы собрать разведданные, женщина лично обходила местность, где собирала сведения о расположении Сил обороны. Собранную информацию фигурантка обобщала в отчет и направляла его своему «связному». Им оказался боевик оккупационных группировок России, который воюет на Восточном фронте.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и заблаговременно обезопасили локации украинских войск. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала женщину по месту ее жительства. У задержанной изъяли телефон с ее аккаунтом в «Одноклассниках», где она контактировала с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Агент находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что суд вынес приговор агенту «женской группы» ФСБ, она пыталась шпионить за аэродромами боевых вертолетов ВСУ на Донетчине.

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