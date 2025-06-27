В захваченном россиянами селе Шевченко Донецкой области находится самое перспективное месторождение лития в Украине

Оккупировав село Шевченко в Донецкой области, Россия захватила второе из четырех украинских месторождений лития. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Отмечается, что месторождение лития в селе Шевченко считается самым перспективным в Украине — только здесь содержится высокоминерализованный сподумен, из которого литий извлекается легче, чем из петалита.

По оценкам ученых НАУ, общие запасы лития в стране составляют около 500 тысяч тонн — больше, чем в Португалии, которая сейчас владеет крупнейшими месторождениями в Европе.

В Украине три хорошо известных участка, содержащих значительные объемы лития. Они расположены в Кировоградской и Донецкой областях. Это месторождения Полоховка и Доброе в Кировоградской области, а также месторождение Шевченко в Донецкой области.

Есть также предположения о существовании четвертого месторождения в районе Крутой Балки в Запорожской области, но его запасы пока не подтверждены.

Данные указывают на то, что объемы лития в этих трех известных месторождениях могут достигать 500 тысяч тонн, что составляет около 10% всех мировых запасов этого ценного металла.

Помимо лития, в этих местах также обнаружены сопутствующие минералы, такие как тантал, рубидий и ниобий, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции.

Кроме лития, Украина богата и другими ресурсами, которые вызывают интерес Кремля. В частности, крупные месторождения титана расположены в Сумской и Харьковской областях, также находящихся под прицелом российской агрессии.