Су-27 ВСУ ударил по позициям ВС РФ в Кондратовке

Украинская авиация нанесла точечный удар управляемыми авиабомбами GBU-39 по зданию в селе Кондратовка Сумской области, где российские оккупанты обустроили свои позиции, сообщает WarArchive.
Согласно данным, истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ сбросил две авиабомбы по цели, в результате чего здание получило критические повреждения.
На видео видно: после попадания происходит мощный взрыв, крыша объекта обрушивается, внутренние конструкции разрушены. Характер удара указывает на возможное поражение живой силы или склада боекомплекта.
Напомним, МиГ-29 ВСУ ударом GBU-62 уничтожил штаб РФ в Нестерянке.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях