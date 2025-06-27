Су-27 ВСУ ударил по позициям ВС РФ в Кондратовке

Удар GBU-39 по позициям ВС РФ.

Украинская авиация нанесла точечный удар управляемыми авиабомбами GBU-39 по зданию в селе Кондратовка Сумской области, где российские оккупанты обустроили свои позиции, сообщает WarArchive.



Согласно данным, истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ сбросил две авиабомбы по цели, в результате чего здание получило критические повреждения.



На видео видно: после попадания происходит мощный взрыв, крыша объекта обрушивается, внутренние конструкции разрушены. Характер удара указывает на возможное поражение живой силы или склада боекомплекта.

Напомним, МиГ-29 ВСУ ударом GBU-62 уничтожил штаб РФ в Нестерянке.