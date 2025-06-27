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Оккупанты вывезли подбитый танк Leopard ВСУ в Курскую область

27 июня 2025, 14:46

Оккупанты вывезли подбитый танк Leopard ВСУ в Курскую область

Stridsvagn 122. Stridsvagn 122.

Российские военные захватили подбитый украинский танк Stridsvagn 122 — шведскую модификацию Leopard 2A5. Об этом сообщает телеграм-канал «Скадовський Захисник», опубликовавший соответствующее фото.

По информации источников, технику вывезли с позиций ВСУ в Сумской области и транспортируют в Курскую. На кадре видно, что танк получил серьёзные повреждения и, вероятно, был выведен из строя. Судя по следам копоти и грязи, техника некоторое время находилась на линии фронта.

Strv 122 — одна из самых защищённых модификаций Leopard 2. Украина получила ограниченное количество таких танков от Швеции весной 2023 года.

Ранее начальник Сумской ОВА Олег Григоров заявил о необходимости концентрации ресурсов на нужды обороны и переориентации областного бюджета, призвав Степановскую громаду выделить на оборону 40 млн гривен.

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