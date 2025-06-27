Россияне ударили по важному энергообъекту в Херсонской области

Из-за атаки россиян по важному энергообъекту в Херсонской области жителей региона призвали приготовиться к длительному отсутствию электроснабжения

Российские военные атаковали важный энергетический объект в Херсонской области. Обесточен ряд населенных пунктов. Руководитель областной военный администрации Александр Прокудин призвал жителей региона подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения.

«В канун Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонщину во тьму, атаковав важный энергетический объект. Из-за атаки есть проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Прошу жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — написал начальник ОВА в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Таврическом микрорайоне Херсона было зафиксировано падение самодельного ударного дрона с боевыми зарядами.