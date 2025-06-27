Российская армия задействовала очень большие силы для прорыва к границе Донецкой и Днепропетровской областей – ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении очень высокая активность российской армии. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты задействовали очень большие силы именно для того, чтобы пройти к границе Донецкой и Днепропетровской областей.



«По состоянию на сейчас им это не удается. Однако там сейчас большие штурмы и большая активность с обеих сторон. Часть территории там до сих пор покрыта «туманом войны», потому что фактически речь идет о малых населенных пунктах, в которых бои идут просто за каждый дом, а за ними просто поля. Поэтому россияне там пытаются действовать, в первую очередь, выдвигая отдельно мобильные группы к этим населенным пунктам, пытаясь там зацепиться, пытаясь там взять хоть какое-то здание под контроль, чтобы потом подтягивать силы и пытаться идти дальше. Соответственно, тактика украинцев – это выбивать их еще тогда, когда они выдвигаются, и уничтожать, когда они пытаются непосредственно закрепиться в тех или иных населенных пунктах», – отметил Трегубов.

Напомним, что ВСУ отбросили российские войска от границы Донецкой и Днепропетровской областей.