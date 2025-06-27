В ВСУ ответили, могут ли сейчас российские войска окружить Покровск

По состоянию на сегодняшний день российские войска не могут окружить город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
По его словам, оккупанты даже не выходят на такую перспективу.
«Другое дело, что они хотели. Другое дело, что они пытаются это делать уже долгое время. Однако у них это не выходит», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».
Напомним, что российская армия задействовала очень большие силы для прорыва к границе Донецкой и Днепропетровской областей.