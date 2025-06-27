В ВСУ ответили, могут ли сейчас российские войска окружить Покровск

Ситуация вблизи Покровска. Фото: карта DeepState

По состоянию на сегодняшний день российские войска не могут окружить город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты даже не выходят на такую ​​перспективу.



«Другое дело, что они хотели. Другое дело, что они пытаются это делать уже долгое время. Однако у них это не выходит», – отметил спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что российская армия задействовала очень большие силы для прорыва к границе Донецкой и Днепропетровской областей.