«Верховный суд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину: ее обвиняют «в шпионаже за армией РФ»

Осужденная оккупантами гражданка Украины Светлана Ковалева. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летней Светланы Ковалевой. Об этом стало известно из сообщения «Прокуратуры ЛНР».



Оккупанты заявили, что якобы «в мае 2023 года Ковалева, имеющая гражданство Украины, добровольно собирала сведения о местах дислокации, составе и численности российских военнослужащих в Луганской области».



«Данные она передавала украинским спецслужбам посредством телефонных переговоров», – сказали в фейковом ведомстве.



Псевдосуд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что «Верховный суд ДНР» вынес приговор бойцу «Азова» Ярославу Котляру, оккупанты его обвиняют «в стрельбе по мирному жителю Мариуполя».