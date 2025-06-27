Количество работников в Добропольской больнице сокращается из-за российских ударов

В Добропольской больнице сокращается количество работников. Фото: Донецкая ОВА

В Добропольской больнице на Донетчине сокращается количество медицинских работников. Врачи выезжают из-за российских атак. Об этом сообщил генеральный директор больницы Вадим Бабков, передает телеканал «Орбита».



По его словам, из-за увеличения обстрелов врачи вынуждены эвакуироваться. На днях уволились последний травматолог и гинеколог. Однако, несмотря на все сложности, в медучреждении продолжают оказывать помощь, правда, уже не в тяжелых случаях.



«Ситуация очень тяжелая, с начала активных боевых действий, у нас сразу выехали два врача-травматолога. В больнице остаются врачи-хирурги, мы в дальнейшем будем давать хирургическую помощь, будем оказывать помощь при любых травмах, но в тяжелых случаях переправляем в Краматорск и Днепр. Медицинская помощь будет оказываться, но не в Доброполье», — отметил он.

Бабков уточил, что сестринский персонал сохранен.



Ранее мы писали, что в Купянске Харьковской области из-за постоянных российских обстрелов закрыли последнее медицинское заведение.

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