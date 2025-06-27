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Силы обороны под Торецком взяли в плен китайца, который воевал на стороне армии РФ

27 июня 2025, 17:50

Силы обороны под Торецком взяли в плен китайца, который воевал на стороне армии РФ

ВСУ взяли в плен иностранного наемника. Фото: скриншот ВСУ взяли в плен иностранного наемника. Фото: скриншот

Украинским военнослужащим удалось взять в плен китайского наемника с позывным «Сабля». «Военнослужащий» воевал в составе 102 полка 150-й дивизии российской армии. Об этом сообщили в проекте «Хочу жить». 

Как отмечается, пленный по имени Ван Ву родом из провинции Аньхой родился 25 августа 2000 года. Он подписал контракт с Минобороны РФ, гражданин Китая приехал в Россию, чтобы «заработать денег для родителей». Он планировал работать в тылу, однако его отправили на фронт.

«Я прилетел из Китая в Россию на самолете. Я пробыл в Москве 2 или 3 дня, а затем села на самолет из Москвы в Уфу. Там пробыл больше месяца в военкомате. Мы ждали результатов нашего медицинского осмотра. Мы просто сидели и ждали новостей. Затем мы поехали из Уфы в Ростов, где нас тренировали. Затем они (россияне – ред.) отобрали наши телефоны, паспорта и банковские карты. И отправили нас прямиком на передовую. Я говорил, что не буду воевать. Я просто хочу работать в отделе логистики, чтоб заработать немного денег для своих родителей. Они хотят, чтобы мы воевали на них на передовой. Но я не хотел воевать, я не стрелял. Они постоянно нас били и толкали вперед. Я чуть не умер от жажды, потом я сдался украинской армии. Я тогда не ел и не пил много дней. Я понимал, что меня послали на смерть», — сообщил китайский наемник.

Ранее мы писали, что Северная Корея рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Россию для участия в войне против Украины уже в июле или августе.

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