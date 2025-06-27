Из-за кадрового голода с 1 сентября в России фельдшеры и акушерки смогут временно исполнять обязанности врачей при их нехватке. Об этом написали пророссийские информационные ресурсы.

Как сообщается, такое решение принято на федеральном уровне, чтобы улучшить доступ к медицинской помощи в сельской местности и небольших городах.



Теперь руководители медучреждений смогут официально поручать этим специалистам работу участковых терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Мера направлена на то, чтобы не оставлять жителей без первичной медпомощи в условиях кадрового дефицита.



Таким образом, на временно оккупированных украинских территориях пациентов будут обслуживать непрофильные медицинские работники.

Напомним, в группировке «ДНР» и ранее заявляли о нехватке медиков первичного звена из-за «спецоперации».