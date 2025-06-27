Российского оккупанта будут судить за расстрел украинских военных в Торецке

Российского военного, которого подозревают в расстреле двух украинских военнопленных в Торецке, будут судить. Фото: прокуратура

Военнослужащего РФ, который находится в плену, подозревают в расстреле двух украинских военнопленных в Торецке Донецкой области. Оккупанта будут судить. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



По данным следствия, в сентябре 2024 года в городе Торецк Донецкой области во время боевого столкновения в плен попали двое военнослужащих Сил обороны Украины. С тех пор они получили статус военнопленных.



«Несмотря на это, после «общения» с украинскими военнопленными, выполняя преступный приказ командира подразделения, обвиняемый расстрелял двух украинских военнопленных Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.



В прокуратуре уточнили, мужчину будут судить по ч. 2 ст. 438 УК Украины — военное преступление.



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