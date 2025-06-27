ВСУ ударили по аэродрому в Волгоградской области РФ: поражены Су-34

Поражены самолеты на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие в ночь на 27 июня нанесли удар по аэродрому «Мариновка», который расположен в Волгоградской области РФ. Поражены российские самолеты Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому «Мариновка»», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники россиян, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.



В Службе безопасности Украины уточнили, что по российским истребителям украинские военные отработали с помощью дальнобойных дронов. Из-за атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома.



Справка



Су-34 — это российский сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных и воздушных целей, в том числе объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, на значительном удалении от аэродрома базирования. Он разработан в ОКБ Сухого и является одним из основных ударных самолетов фронтовой авиации ВКС России



Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам



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