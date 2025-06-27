Российские войска оккупировали три населенных пункта на Донетчине

Российские войска захватили несколько населенных пунктов в Донецкой области. Об этом свидетельствует обновленная карта боевых действий DeepState.

Согласно актуальным данным, под оккупацию попали Новоселка, Запорожское и Отрадное. Также зафиксировано продвижение противника вблизи Ялты, Веселого и Степового.

«Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а також продвинулся около Ялты, в Веселом и Степовом», — говорится в сообщении DeepState.

Напомним, в ВСУ рассказали, могут ли сейчас российские войска окружить Покровск.