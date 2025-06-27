В Доброполье остается более 22 тысяч жителей, гуманитарная ситуация стабильная

В Доброполье живет более 22 тысяч жителей. Фото: Донбасс SOS

В Доброполье Донецкой области остается 22 417 жителей, в самой громаде – более 30 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Добропольской городской военной администрации Андрей Бондаренко, передает «Східний варіант».



«В Добропольской громаде проживает более 30 тысяч человек, из них почти 12 тысяч — это переселенцы. В самом городе Доброполье живет более 22 тысяч жителей», — отметил он.



По словам Бондаренко, жители регулярно получают продуктовые наборы, лекарства и средства гигиены.



Начальник администрации уточнил, что в громаде есть проблемы с централизованным водоснабжением. Питьевую воду поставляют благотворительные организации.



Как отмечается, все ключевые социальные, медицинские и административные учреждения, а также банки работают в штатном режиме.



Ранее мы писали, что в Добропольской больнице на Донетчине сокращается количество медицинских работников. Врачи выезжают из-за российских атак.

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