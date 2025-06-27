В центре Одессы были слышны выстрелы: раненого госпитализировали

В центре Одессы раздались выстрелы. Фото: телеграм-каналы

Вечером, 27 июня, в Одессе произошла стрельба. Известно об одном раненом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из оружия.



Пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись.



Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.



Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области ночью 4 июня по проспекту Независимости была слышна стрельба. Около 22:00 в подъезде одного из многоквартирных домов местные жители услышали крики и очередь из автомата.

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